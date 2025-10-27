edición general
2 meneos
9 clics
Beniaján, ¿un nuevo Torre Pacheco?

Beniaján, ¿un nuevo Torre Pacheco?

Vecinos de la pedanía murciana temen una kale borroka racista por la apertura de un centro de menores frente a un colegio de la localidad.

| etiquetas: beniajan , posible , kale borroka racista , murcia , torre pacheco
2 0 0 K 23 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 23 actualidad
Andreham #1 Andreham
"Esos putos menores van a dedicarse a robar y a generar crispación y maldad porque son unos putos menas violadores come niños vive paguitas hijos de puta moros de mierda", dijo el fantoche fascista sin darse cuenta de que a lo mejor tratar como la mierda a unos críos no hace que se sientan muy queridos y por tanto actúan como se espera de ellos.
0 K 8

menéame