Ben van der Burg, experto en tecnología y analista digital, califica el uso masivo de software estadounidense como una vulnerabilidad estratégica tanto para empresas como para particulares. Si utilizas herramientas como Gmail, WhatsApp o Google Drive, estás operando bajo un marco legal que no garantiza tu privacidad de la misma forma que lo hace la normativa europea. En un contexto geopolítico inestable, depender de proveedores extranjeros para las comunicaciones críticas o el almacenamiento de información sensible es un riesgo innecesario...