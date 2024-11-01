Ben Shapiro pide una investigación sobre el asesinato de Kirk mientras los criptocomerciantes sacan provecho de la tragedia

Ben Shapiro promete honrar a Kirk y exige una investigación mientras los criptocomerciantes ganan 2 millones de dólares con memes. El frenesí comercial ha sido criticado por oportunista y profundamente poco ético. Los críticos de la comunidad de criptomonedas calificaron la especulación de "enfermiza", argumentando que el uso de sucesos violentos para especular cruza una línea moral. "La muerte no es divertida. Los memes deberían ser divertidos, o una broma, algo que se pueda superar. No la muerte y el crimen", dijo un comerciante con seudónimo