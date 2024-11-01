edición general
Ben Shapiro pide una investigación sobre el asesinato de Kirk mientras los criptocomerciantes sacan provecho de la tragedia

Ben Shapiro promete honrar a Kirk y exige una investigación mientras los criptocomerciantes ganan 2 millones de dólares con memes. El frenesí comercial ha sido criticado por oportunista y profundamente poco ético. Los críticos de la comunidad de criptomonedas calificaron la especulación de "enfermiza", argumentando que el uso de sucesos violentos para especular cruza una línea moral. "La muerte no es divertida. Los memes deberían ser divertidos, o una broma, algo que se pueda superar. No la muerte y el crimen", dijo un comerciante con seudónimo

7 comentarios
valandildeandunie #2 valandildeandunie *
Hasta el voz de pito empieza a olerse que esto es cuanto por lo menos "extraño".

Y lo de las criptomonedas es flipante, ayer por la tarde ya había una que se llamaba "groyper" y había subido una barbaridad en pocas horas.
themarquesito #6 themarquesito
#2 Es impresionante lo rápidos que son los criptotimadores.
#1 endy
"criptocomerciantes" = estafadores
Tx4 #7 Tx4 *
Tu reconocimiento es mi orgullo :troll: #c-4

(Sigo practicando)
Tx4 #3 Tx4
"Los memes deberían ser divertidos, o una broma, algo que se pueda superar."  media
frg #4 frg
#3 21 comentarios y ya eres capaz de llegar a ésto. ¡Toma tus cacahuetes!
