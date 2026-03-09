edición general
Bélgica investiga explosión delante de sinagoga en Lieja

Una explosión, que no causó heridos, tuvo lugar en la madrugada del domingo al lunes (9.03.2026) delante de una sinagoga en la ciudad de Lieja, en el sureste de Bélgica, informaron las autoridades locales. "No podemos aceptar importar conflictos exteriores a nuestra ciudad", declaró el alcalde de la localidad, Willy Demeyer. La explosión se produjo poco antes de las 4.00 hora local del lunes en la calle Léon Frédéricq y es de origen criminal, según el alcalde, que indicó que sólo hay que lamentar daños materiales como cristales rotos

josde
Israel ha sembrado vientos y va a recoger tempestades en todo el mundo.
Cehona
¿Explosión sin heridos? Los terroristas son unos blandengues.
Van a tener que mejorar sus acciones de falsa bandera.
es.wikipedia.org/wiki/Matanza_de_Bolonia
asola33
En Barcelona, todas las sinagogas, el consulado y cualquier oficina que huela a judío, tiene vigilancia 7*24 de los mossos. Desde lo de Gaza. El coste debe ser considerable.
