Bélgica investiga explosión delante de sinagoga en Lieja

Una explosión, que no causó heridos, tuvo lugar en la madrugada del domingo al lunes (9.03.2026) delante de una sinagoga en la ciudad de Lieja, en el sureste de Bélgica, informaron las autoridades locales. "No podemos aceptar importar conflictos exteriores a nuestra ciudad", declaró el alcalde de la localidad, Willy Demeyer. La explosión se produjo poco antes de las 4.00 hora local del lunes en la calle Léon Frédéricq y es de origen criminal, según el alcalde, que indicó que sólo hay que lamentar daños materiales como cristales rotos