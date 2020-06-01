edición general
El Belén de Conguitos: Cuando la Navidad sabía a chocolate y cacahuete

Hay objetos que no fueron creados para ser importantes y, sin embargo, acaban siéndolo. No por su precio, ni por su rareza, ni siquiera por su belleza, sino porque quedan atrapados en un rincón muy concreto de la memoria. El belén de Conguitos es uno de ellos. Un belén pequeño, de cartón y plástico, nacido sin pretensiones, que hoy despierta sonrisas, recuerdos y una cierta sensación de "esto ya no se ve". No surgió de la tradición artesana ni de la devoción religiosa. No pasó por manos expertas ni fue pensado para durar generaciones. Nació...

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Que rasista. Cancelese!
1 K 20
Cabre13 #3 Cabre13
#1 No, llama a abogados cristianos para que denuncie por ofensa a los sentimientos religiosos, como el año pasado.
0 K 10
woody_alien #4 woody_alien
Y si le pones música de Georgie Dann ya lo petas, o un casette de Arevalo.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
No lo recuerdo en absoluto. :-|
0 K 10

