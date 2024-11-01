edición general
Belarra no descarta que Sánchez utilice un fracaso en los Presupuestos como "jugada política" para un adelanto electoral

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha asegurado este miércoles que "no descarta para nada" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 como "una jugada política para ir a un adelanto electoral" en el caso de que no pueda aprobarlos en el Congreso. Critica que el Gobierno destine 10.500 millones al "rearme" mientras "abandona la inversión" en sanidad, educación o prevención de incendios.

mariKarmo #2 mariKarmo
Los de Podemos están muy muy perdidos últimamente. No me están pareciendo nada constructivos. Pero vamos, es mi sensación.
9 K 91
The_Ignorator #7 The_Ignorator *
#2 Tienen una líder como para quejarse de otras "titeresas" y han demostrado que su dignidad depende de los sillones (han tragado carretas, hasta que les han tocado el puesto)

No me parecen perdidos: me parece que se han quedado muy a gusto en el mismo papel que criticaban de IU en su día, el de ser el pitufo gruñón al que nadie hace caso.
4 K 45
#13 Grandpiano
#2 Desde hace ya tiempo lo único que hace Podemos es intentar diferenciarse de Sumar para mantener ese pequeño caladero de votos de la izquierda combativa que les permita seguir existiendo.
1 K 17
Casiopeo #15 Casiopeo
#13 Un resumen de tu idea: al actual Podemos lo único que realimente le importa es mantener la poca estructura de medios y cargos que les queda. Lo que le pase a este pais se la suda.
0 K 12
Casiopeo #14 Casiopeo
#2 Su acción politica actual se puede calificar de muchas maneras, pero desde luego constructivos no son.
0 K 12
Libre_albedrío #16 Libre_albedrío *
#2 Creo que eran buenos activistas, inmejorables. Como políticos, un fiasco. Los mejores se fueron y Podemos, se desarmó. Una lástima.
0 K 7
Jaime131 #1 Jaime131
Típico de los políticos, presentar un fiasco como un éxito.
0 K 11
The_Ignorator #3 The_Ignorator
Bueno, pero ahora sí que sí se pondrá con la derogación de la ley de seguridad ciudadana, a hacer políticas de vivienda, a tirar el concordato con el Vaticano,....
0 K 11
Torrezzno #4 Torrezzno
Sería lo lógico y más democrático. Pero todos sabemos el amor que tienen a la poltrona los políticos
0 K 8
Sandilo #5 Sandilo *
El Perro no suelta la poltrona ni aún entrando los GEO en Ferraz. Es como Hitler en sus últimos días, atrincherado en su búnker.
0 K 5
Powertrip #6 Powertrip
#5 pero si adelanta las elecciones ¿eso no es soltar la poltrona?
3 K 41
NATOstrófico #8 NATOstrófico
#6 ¿ Pides coherencia a #5 ?
1 K 27
lobotomico2 #9 lobotomico2 *
#6 Es que no se va a llegar a adelantar elecciones. No soltar la poltrona significa no dar opciones a que eso ocurra.
0 K 6
Kantinero #10 Kantinero
#6 Por dios no le pidas sentido común a #5, para esos elementos, Perro kk, malo, adelante las elecciones, dimita , se alíe con Vox o que lo beatifique el Papa
0 K 12
Sandilo #11 Sandilo
#6 Y de verdad te crees que el Sátrapa va a adelantar elecciones? Se aferra a lo Maduro style
1 K -5
#12 ContracomunistaCaudillo
#5 Te votaría positivo pero los obreros de izquierda de menéame me tienen el karma seco.
0 K 5

