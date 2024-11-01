Belarra no descarta que Sánchez utilice un fracaso en los Presupuestos como "jugada política" para un adelanto electoral

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha asegurado este miércoles que "no descarta para nada" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 como "una jugada política para ir a un adelanto electoral" en el caso de que no pueda aprobarlos en el Congreso. Critica que el Gobierno destine 10.500 millones al "rearme" mientras "abandona la inversión" en sanidad, educación o prevención de incendios.