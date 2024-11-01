Begues y Guifré el Pilós, donde la historia dio paso a la leyenda

El hecho de que el límite de la Marca Hispánica durante la Edad Media estuviera en el río Llobregat hizo que la zona de Begues, en pleno macizo del Garraf, estuviera en el frente de batalla por la estratégica posición del pueblo en el camino hacia el sur de Cataluña. Así las cosas, en 897, el conde Guifré el Pilós (Wifredo el Velloso para los más ptolemaicos) entró en batalla contra los sarracenos, encontrando la muerte en el sitio que los documentos árabes llaman “Bighash”.