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La bebida de la muerte, el precedente del aceite de colza. España, 1963. Letra Pequeña

La bebida de la muerte, el precedente del aceite de colza. España, 1963. Letra Pequeña  

Antes del aceite de colza, España vivió otra intoxicación masiva, en 1963, bautizado por la prensa de la época como "la bebida de la muerte". Una historia de codicia y falta de control burocrático que NO marcó un antes y un después en la seguridad alimentaria de nuestro país. Video de 27 minutos.

| etiquetas: historia , intoxicación , alimentación , franquismo , alcohol
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4 comentarios
4 0 0 K 47 cultura
Cuñado #3 Cuñado
Puta manía de hablar del "aceite de colza" como si fuese tóxico. El aceite de colza es muy saludable (hola, aceite de colza).

El caso de 1981 en España se atribuyó a una partida de aceite de colza desnaturalizado (aunque algunos estudios discuten que ése fuese el origen), que es el equivalente a comparar una copa de whisky con un chupito de metanol.
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Supercinexin #2 Supercinexin
Eran tiempos de gran progreso e innovación, no como ahora todo lleno de malvadas regulaciones que no dejan ni emprender ni crear riqueza.
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#1 esbrutafio
Resultado de la falta de control alimentario por parte del estado.
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#4 esbrutafio
El principal responsable fue condenado a veinte años de cárcel pero salió a los seis años. Las indemnizaciones a las víctimas nunca fueron pagadas.
El fiscal, Fernando Seoane, no se limitó al hecho aislado si no que resaltó el contexto de falta de control sanitario por parte de las autoridades. Esas mismas autoridades le amenazaron durante el juicio.
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