Bebés con 'skincare': marcas e 'influencers' alimentan la obsesión estética (casi) desde la cuna

Una investigación de 'The Guardian' ha destapado que menores de tan solo dos años aparecen en vídeos de TikTok mostrando sus rutinas de cuidado de la piel.Frente al espejo, una niña imita lo que ha visto en pantalla: limpia su cara, aplica un sérum y lo masajea. No sabe leer, pero ya sigue una rutina de skincare con varias cremas. La obsesión por tener una piel perfecta comienza cada vez a una edad más temprana y no porque lo necesiten, sino porque internet ha decidido que siempre hay algo que "mejorar".

Cantro #1 Cantro
En mi época, con un poco de talco y un trapo viejo, todo se hacía
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#1 El talco y y el acrilonitrilo, dos elementos usados en productos de uso común, han sido añadidos recientemente a la lista de sustancias cancerígenas de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer

Cantro #6 Cantro
#3 o mai gosh o_o
Pertinax #5 Pertinax
#1 ...o con el más universal limpiador facial. La saliva de madre.
#2 laruladelnorte
Detrás de este fenómeno hay una industria que ha aprendido a hablar el idioma de las redes y a encontrar en los menores un nuevo nicho de mercado. La investigación de The Guardian apunta a que, en numerosos casos, los niños creadores de contenido recibían productos gratuitos de parte de las marcas a cambio de promocionarlos.

No puede ser que semejante disparate no esté controlado por ley...
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
con el poder economico de los bebes...seran los padres que son gilipollas, y deberian ser señalados.
#7 mariopg
el Sistema necesita urgentemente consumidores descerebrados
