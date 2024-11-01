El bebé de Nevermind pierde su última batalla legal contra Nirvana

El juez federal Fernando M. Olguin ha desestimado por segunda vez —y probablemente de forma definitiva— la demanda presentada por Spencer Elden, el hombre que aparece como bebé desnudo en la portada del icónico álbum Nevermind de Nirvana. Elden alegaba que la imagen constituía pornografía infantil y que su uso sin consentimiento le había causado daños emocionales duraderos. Sin embargo, el tribunal concluyó que la fotografía, tomada por Kirk Weddle en 1991, no cumple con los criterios legales para considerarse pornográfica.