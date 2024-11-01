edición general
Béatrice y Stéphane Riand contra Charlie Hebdo  

El 13 de enero de 2026, una pareja suiza residente en Sion, en el Cantón del Valais, presentó una denuncia penal contra el semanario satírico Charlie Hebdo y el dibujante Éric Salch por esta viñeta alusiva al incendio ocurrido en la estación de esquí de Crans-Montana en Nochevieja que dejó 41 muertos y 116 heridos. La viñeta presenta a dos esquiadores con el cuerpo quemado y cubierto de vendas, y la leyenda: "Los quemados esquían, la comedia del año", en referencia a la película de culto francesa de 1979 "Les bronzés font du ski"

