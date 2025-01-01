edición general
22 meneos
31 clics
El BCE defiende el efectivo como pilar del sistema monetario y prepara medidas para blindar su aceptación

El BCE defiende el efectivo como pilar del sistema monetario y prepara medidas para blindar su aceptación

En plena expansión de los pagos digitales en Europa, el Banco Central Europeo (BCE) se posiciona con firmeza en defensa del efectivo. Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del organismo, ha advertido que la proliferación de carteles de “no se acepta efectivo” en comercios es incompatible con el estatus del euro como moneda de curso legal y representa una restricción a la libertad de pago de los consumidores. El BCE pretende dar respaldo legal a esta postura a través del Reglamento sobre el curso legal del efectivo, que obligará...

| etiquetas: efectivo , euros , europa , banco central europeo , bce , pagos
19 3 0 K 272 actualidad
16 comentarios
19 3 0 K 272 actualidad
Comentarios destacados:      
Ainhoa_96 #3 Ainhoa_96
La desaparición del efectivo significaría la eliminación de la privacidad e intimidad en muchos aspectos. Un control cuasi total del Estado sobre los intercambios de bienes y servicios (salvo los realizados mediante trueque). Una completa distopía.
5 K 91
unodemadrid #5 unodemadrid
El día del apagón solo se admitía efectivo. Que se vea eso como aviso de lo que podría pasar con un apagón mas prolongado, y como prolongado me refiero a unos días.
6 K 82
AndresGorostidi #14 AndresGorostidi
#5 Por eso necesitamos tambien el Euro Digital
0 K 6
unodemadrid #15 unodemadrid
#14 Funciona sin energía?
0 K 7
angelitoMagno #8 angelitoMagno
Que raro, yo había leído que el plan del BCE era eliminar el efectivo, imponer el euro digital y tenerlos a todos muy controladitos.
2 K 39
#13 mcfgdbbn3
#8: Todas las chorradas de la ultraderecha.
0 K 12
elTieso #1 elTieso
Ya era hora.
2 K 30
angelitoMagno #9 angelitoMagno
El efectivo nunca desaparecerá porque es la forma más optima de blanquear capitales. No interesa
0 K 16
ur_quan_master #16 ur_quan_master
yo he visto más carteles de "Cash Only" que de "No se acepta efectivo" :-/
0 K 12
#12 mcfgdbbn3
#10: El efectivo no se puede usar para pagos de más de 1000 €.

No creo que alguien se pueda comprar esos cochazos vendiendo pinchos de tortilla.
0 K 12
Noeschachi #2 Noeschachi
Con dos jones Cipollone :clap:
0 K 12
Arzak_ #4 Arzak_
Chupate está conspiranoicos S.A.
0 K 10
#11 malditopendejo
#10 que no digo que no pase, pero que tampoco sera lo más habitual.
0 K 8
Glidingdemon #6 Glidingdemon
Pues a mí me parece una noticia cojonuda, cojonuda para los que tienen billetes de 500 bien apalancados.
0 K 7
#7 malditopendejo
#6 si, porque esos billetes en cualquier tienda rulan que da gusto....
1 K 20
Glidingdemon #10 Glidingdemon *
#7 en cualquier tienda llamalo joyería concesionario, tiendas de lujo, etc, hace mucho tiempo tuve que modificar una fachada de una joyería en la calle Velázquez y el joyero me explicó el modus operandi que se usaba para sacar la pasta hacia cajas fuertes en suiza y demás sitios, como cuevas de Ali baba, pero si, hablamos de trabajadores sin contrato cobrando en b xD xD xD xD también le hice una reforma a un tipo con mucha, muchísima pasta que se le ocurrió comprar de una tacada un mercedes gordo, un Ferrari y un Bentley, y el nota me pedía aparte de las facturas que le hiciese facturas ficticias y me pagaba el 16% más un 10 % más para desgravarse,, eran épocas de módulos y la España va bien
0 K 7

menéame