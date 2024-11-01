El BCE advierte de que China tiene el 'botón nuclear' para disparar la inflación y golpear la industria europea a voluntad

Los grandes temores del BCE vienen de China. Desde los aranceles, en Fráncfort temen que los pedidos masivos de todo tipo de productos del gigante asiático alteren de forma decisiva los precios, pudiendo llevar al continente a la deflación. Es por ello que desde la institución insisten en que las decisiones y medidas que se tomen hoy frente a Pekín marcarán la economía de la UE y la política monetaria las próximas décadas.
| etiquetas: bce , china , industria , inflación
El problema que Europa como tal no tiene unidad, somos muchos países con diferentes visiones y acaba EE.UU. llevandonos donde quiere. La UE, que tanto entusiasma a España, ya que somos el más cremoso en Europa, está no funciona, hemos mitificado a Europa.