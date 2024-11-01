BBC Mundo en territorio de las maras en Guatemala: cómo operan y qué las diferencia de las organizaciones criminales en otros países de la región

En la Zona 18 de Ciudad de Guatemala, la presencia de un extraño nunca pasa inadvertida. Y menos si toma fotos y videos con su celular. Un hombre corpulento de unos 25 años con camiseta de tirantes, gorra y tatuajes me corta el paso con su tuk tuk, un vehículo de pasajeros de tres ruedas. -¿Quién sos y qué hacés acá? -Soy periodista, estoy visitando el barrio para un proyecto, ya me voy. El número XVIII tatuado en el brazo delata su pertenencia a Barrio 18, la mayor pandilla de Guatemala que controla esta zona donde viven más de...
| etiquetas: guatemala , maras , feudalismo , narcotrafico , violencia