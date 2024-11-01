La batería con vida útil de 1.200.000 km ahora tiene una garantía récord de 250.000 km

BYD anuncia una ampliación de la garantía de su famosa batería Blade: ahora cubre hasta 8 años o 250.000 kilómetros. La marca asegura un estado de salud mínimo del 70% al finalizar ese periodo. Algo llamativo es que no es una novedad que se deba a cambios en la Blade Battery ni a ninguna innovación tecnológica, la medida tiene carácter retroactivo, así que se aplicará a todos los modelos enchufables de BYD que se han vendido hasta la fecha.