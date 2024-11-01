edición general
Una batería de litio incendiada destruye los datos de 125.000 funcionarios coreanos de los últimos 8 años (y no hay copia de seguridad)

125.000 funcionarios coreanos descubren que «copia de seguridad» no es un término decorativo tras un gigantesco incendio. ¡Ooops!

WcPC #1 WcPC
El titular es correcto pero al mismo tiempo no...
Lo que destruyó los datos no fue el incendio, fue que alguien decidió "ahorrarse" una copia de seguridad.
mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata
#1 venía a decir lo mismo xD
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
#2 Ya somos tres.
calde #5 calde
#1 Cómo? Pero la culpa no es de las malvada baterías eléctricas? Son wokes! Fueron creadas por el demonio para acabar con la humanidad! Es la agenda 2030 de Satanás!

:tinfoil:
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#1

Y seguro que cobró un bonus por el "ahorro"
WcPC #11 WcPC
#8 Seguro que quien diseño el sistema para conseguir que la lista de espera de las intervenciones de cáncer de mama también consiguió alguna palmadita en la espalda por conseguirlo.
placeres #6 placeres *
,,El incendio me resulta fascinante. Cualquiera diría que un país en pre-guerra permanente, donde todos los hombres deben entregar al estado casi 2 años de vida, con artillería enemiga a 20 minutos de la capital, tendría un buen plan de seguridad digital*.

Es decir en caso de conflicto, sucede que hay que seguir pagando impuestos, los funcionarios tienen que hacer las gestiones etc etc. Y sin embargo los Coreanos digitalizados en su infinita sabiduría habían metido una burrada de servicios…   » ver todo el comentario
#7 SpeakerBR
Según cuentan originalmente sí que contaba con copias de seguridad, pero cuando el sistema creció hasta 858 terabytes los responsables optaron por dejar de hacer esas copias de respaldo.

Al parecer si tenían copias de seguridad, pero cuando creció en tamaño dejaron de hacerlas...

#6 No es que la artillería enemiga este a 20 minutos de la capital, sino que la capital está dentro del alcance de la artilleria. Por eso Korea del Norte es intocable, porque en caso de guerra es imposible salvar a Seul.
placeres #9 placeres
#7 Si. me expresé mal, se supone que necesitan apenas 20 minutos para que los obuses norcoreanos impacten la capital desde que las unidades de artillería reciban la orden.
Magog #10 Magog
#7 redios! 858 Tb!!!!
hdblue #4 hdblue
Alabados sean los paranoicos, por qué ellos tendrán copia de seguridad.
