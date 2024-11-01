El batallón Lincoln en la batalla del Ebro

La batalla del Ebro fue el enfrentamiento más largo, cruento y decisivo de la Guerra Civil española. Tuvo lugar en un escenario muy duro, un terreno abrupto y con condiciones climáticas extremas. Entre estos espacios destacó la sierra de Pàndols, una cadena montañosa estratégica que se convirtió en uno de los principales focos de resistencia republicana, con un papel relevante del batallón Lincoln, integrado por voluntarios estadounidenses de las Brigadas Internacionales.