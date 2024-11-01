edición general
4 meneos
11 clics

Las batallitas de la derecha de todas las navidades

No pueden presumir de lo mismo quienes por una parte braman contra la supuesta amargura de la izquierda y por otra, aplauden al alcalde de Badalona cuando desaloja y condena a vivir bajo un puente a centenares de personas en medio de la lluvia. La supuesta caridad y superioridad moral cristiana de la que presumen algunos se escurre por todas las grietas que deja el neoliberalismo y el racismo que tan vehementemente defienden mientras se santiguan. Y justo en sentido contrario, entendiendo su fe y su compromiso de otro modo, han sido muchas...

| etiquetas: derecha , navidad
3 1 2 K 27 actualidad
1 comentarios
3 1 2 K 27 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... las personas y entidades religiosas que han prestado su ayuda a los desahuciados, dejando en evidencia a todos los que usan la religión y sus expresiones como arma arrojadiza en su batalla cultural. Y junto a estos religiosos que prestaron ayuda, también muchos rojos. Hay momentos y lugares donde se encuentra la buena gente. Es cierto que la estrategia de la derecha nos obliga reiteradamente a pelear por los significados y los significantes, ante el riesgo constante de que pierdan su

…   » ver todo el comentario
0 K 17

menéame