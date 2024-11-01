Las batallitas de la derecha de todas las navidades

No pueden presumir de lo mismo quienes por una parte braman contra la supuesta amargura de la izquierda y por otra, aplauden al alcalde de Badalona cuando desaloja y condena a vivir bajo un puente a centenares de personas en medio de la lluvia. La supuesta caridad y superioridad moral cristiana de la que presumen algunos se escurre por todas las grietas que deja el neoliberalismo y el racismo que tan vehementemente defienden mientras se santiguan. Y justo en sentido contrario, entendiendo su fe y su compromiso de otro modo, han sido muchas...