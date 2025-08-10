·
Batallas navales III: 'Cruzar la T' en Tsushima, así destruyó Tōgō a toda la flota rusa en 1905
Una brillante maniobra del almirante japonés envió al fondo del Pacífico todos los buques rusos y provocó que el acorazado Potemkin se rebelara contra el zar Nicolás II
En history channel hicieron una referencia de esto.
De un niño samurai que se oponia a "los blancos" se convirtio creo en este almirante.
