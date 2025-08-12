La Batalla de Midway: El Pacífico durante la II Guerra Mundial

La batalla de Midway, librada en junio de 1942, fue un enfrentamiento crucial entre las fuerzas navales y aéreas de Estados Unidos y Japón, durante la II Guerra Mundial. Considerada como un momento fundamental en el escenario del Pacífico, indicó un giro importante en la distribución de poder en la zona. A través de una serie de estrategias audaces y el uso efectivo de la inteligencia, la Marina de los Estados Unidos logró una victoria decisiva sobre la Armada imperial japonesa.