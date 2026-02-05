Las bases militares que Trump tendría que retirar de Europa si desapareciera la OTAN

Cuando Roosevelt, Stalin y Churchill se reunieron en Yalta en 1945 para decidir cómo sería el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, se contaron los unos a los otros algunas mentiras. La más famosa es la promesa del líder soviético de que habría elecciones libres en todos los países de Europa del Este, pero hay otra mentira menos conocida y quizás involuntaria que salió de la boca del presidente Roosevelt: les dijo a los otros líderes aliados que las tropas estadounidenses no se quedarían en Europa “más de dos años”...