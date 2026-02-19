edición general
11 meneos
14 clics

¿Una base militar en Gaza?: lo que se puede esperar de la "Junta de Paz" de Trump para el enclave

Según un informe exclusivo del diario británico ‘The Guardian’, que cita documentos de contratación, funcionarios vinculados a Donald Trump impulsan la construcción de una base militar con capacidad para 5.000 personas en el sur de Gaza. La información llega en momentos en que el mandatario estadounidense encabeza la primera cita de su denominada "Junta de Paz" para el enclave, que recibe elogios de sus aliados, pero también críticas de países preocupados por el posible debilitamiento de Naciones Unidas.

| etiquetas: gaza , base militar , junta de paz , trump , palestina , eeuu
9 2 0 K 101 actualidad
2 comentarios
9 2 0 K 101 actualidad
#2 concentrado
Vamos a invadir un país y armarlo hasta los dientes con nuestras tropas para garantizar la paz. ¿Dónde habré oído yo eso antes?
0 K 20
#1 soberao *
Base militar que estará bajo el control de Hamas con militares de una fuerza internacional para preparar y formar un ejército palestino para que así puedan defenderse contra el invasor sionista.
Lo mismo que hacemos con los ucranianos cuando los preparan muestras fuerzas armadas para enfrentarse al ruso invasor.

¿Así iba esto, no? Si es una base militar en Palestina estará bajo control palestino o ¿le van a poner una base militar con hornos crematorios para que los palestinos que asesinen no ocupen sitio en el cementerio y así tenga Trump y Netanyahu más sitio para sus casinos y su riviera fascista de pederastas sin condenas?
0 K 16

menéame