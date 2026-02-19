¿Una base militar en Gaza?: lo que se puede esperar de la "Junta de Paz" de Trump para el enclave

Según un informe exclusivo del diario británico ‘The Guardian’, que cita documentos de contratación, funcionarios vinculados a Donald Trump impulsan la construcción de una base militar con capacidad para 5.000 personas en el sur de Gaza. La información llega en momentos en que el mandatario estadounidense encabeza la primera cita de su denominada "Junta de Paz" para el enclave, que recibe elogios de sus aliados, pero también críticas de países preocupados por el posible debilitamiento de Naciones Unidas.