La base de Bagram, la principal instalación de EEUU en Afganistán durante la invasión y de nuevo en la mira de Trump

"Hacerse con Bagram es un sueño", una línea en la que han insistido las autoridades afganas ante las recientes amenazas desde la Casa Blanca: "No nos da miedo ningún matón", dijo el domingo el comandante de las Fuerzas Armadas, Fasiudín Fitrat. Trump ha insistido en la relevancia estratégica de que Washington controle Bagram, sin descartar la vía militar, lo que podría volver a sumir en un nuevo conflicto al país. El gobierno afgano ha dejado claro que no piensan ceder "ni un centímetro de territorio" a tropas extranjeras.