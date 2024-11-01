edición general
La base de Bagram, la principal instalación de EEUU en Afganistán durante la invasión y de nuevo en la mira de Trump

"Hacerse con Bagram es un sueño", una línea en la que han insistido las autoridades afganas ante las recientes amenazas desde la Casa Blanca: "No nos da miedo ningún matón", dijo el domingo el comandante de las Fuerzas Armadas, Fasiudín Fitrat. Trump ha insistido en la relevancia estratégica de que Washington controle Bagram, sin descartar la vía militar, lo que podría volver a sumir en un nuevo conflicto al país. El gobierno afgano ha dejado claro que no piensan ceder "ni un centímetro de territorio" a tropas extranjeras.

Lyovin81
Joder la puta EEUU y sus putas guerras sin fin, no reventará ese puto país de una vez, panda de hijos de mil hienas, a ver si se meten en una guerra civil y dejan al resto del mundo tranquilo.
5
Perrota
#3 A ver, es fácil. Les dices que no y punto. España y Europa podrían hacerlo, pero no se atreven por cagados.
0
devilinside
Como decía alguien por aquí ayer, habrá de devolvérsela en todo caso a Rusia, que fue quien la construyó
2
Enésimo_strike
#8 querrás decir la URSS ¿no? Aunque bueno, la URSS es la Rusia histórica con otro nombre.
0
AntiTankie
#9 entonces a ucrania
0
Verdaderofalso
Es lo que pasa cuando pierdes la guerra, que los vencedores se quedan con todo
1
ochoceros
#2 Y que Tramp querrá recuperar los millones en metálico que casualmente se dejaron en la huida, así como todo el material militar. Miles de millones entre todo.

Luego ya si pueden volver a meter mano al mercado del opio y a montar otro avispero en las fronteras rusas, pues miel sobre hojuelas.
0
Juantxi
Menos mal que muchos creyeron que Trump era un pacifista.
1
albx
Es que una base en Afganistán tiene a tiro de piedra a Rusia, Iran China, Pakistan, e India,
1
ElenaCoures1
Algún becario con nociones de Geografía le ha hecho ver que Afganistán tiene frontera con China y con Irán
:troll:
1
makinavaja
#5 Eso en EEUU no es un becario, es un catedrático de Geografía!!!!! :-D :-D :-D
0
txepel
De las pocas cosas sensatas que hizo Trump en su primera legislatura fue salir de Afganistán. Obviamente tamaño error de carácter tiene que ser enmendado.
0
Enésimo_strike
Tienen la suerte de que Trump es un bocachancla que hace las cosas como se le pasan por la cabeza sin la mínima reflexión. Si fuese listo haría como China, cooperación, ayuda, infraestructura, quizás una gestión compartida liderada por Afganistán y para cuando te quieres dar cuenta ya tienen los dos pies dentro. Pero Trump quiere hacerlo todo a patadas, pocas veces funciona.
0

