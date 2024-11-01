El barro como memoria: las imágenes del caos en la zona cero de la dana

Memorias de agua y barro reúne algunas de las obras del artista Emanuel Gravina con las que quiere expresar los efectos emocionales, físicos y simbólicos que dejó la dana en los habitantes de las zonas afectadas. Las fotografías tomadas por el artista en medio del desastre entre el caos, el barro y el desborde de agua no sólo actúan como testimonio, sino como dispositivo de memoria colectiva. Son imágenes captadas en el instante preciso en que la tragedia se volvía historia.