Barrio 5. El debutante, de Carlos Giménez  

Aunque siempre ha dicho que en sus cómics mezcla realidad de su vida con historias que le sucedieron a otras personas, hace más de cincuenta años que Carlos Giménez (Madrid, 1941) ha ido ficcionando su vida en diferentes series. En Paracuellos nos relataba algunos pasajes de sus años de infancia en los Hogares de Auxilio Social de Falange mientras que en Barrio nos relataba sus años en el Madrid de la postguerra de adolescente y en Los profesionales veíamos sus años de joven adulto como dibujante para la agencia Selecciones Ilustradas de Toutai