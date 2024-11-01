·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12979
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
10304
clics
Por qué el 73% de los estadounidenses se van de España en menos de 2 años (datos del sector que no te gustarán)
6742
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
5813
clics
La celebrada portada de la revista 'New Yorker' sobre la censura mediática de Trump
5725
clics
A Menéame le hace falta un foro
más votadas
568
Canadá y Australia se suman a Reino Unido y reconocen el Estado de Palestina
480
La audiencia castiga a Ferreras en beneficio de Javier Ruiz y sitúa Al Rojo Vivo en mínimos históricos
294
Israel intenta impedir la votación del martes en la UEFA para expulsar a Israel de todas las competiciones europeas de fútbol [ENG]
479
La relación del PP de Ayuso con Pegasus, el programa informático que espió ilegalmente a Pedro Sánchez y varios ministros
219
Reino Unido reconoce oficialmente el Estado de Palestina
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
7
clics
Barómetro laSexta | Un 36,1% de los encuestados cree que el Partido Popular ganaría las elecciones si se celebraran hoy
El PSOE se encuentra casi 8 puntos por debajo, con un 28,3%, mientras que la tercera posición se la lleva el partido liderado por Santiago Abascal, Vox, que entra en el podio con un 16,3%.
|
etiquetas
:
elecciones
,
pp
,
psoe
,
vox
,
sumar
2
1
2
K
2
politica
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
2
K
2
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ChatGPT
Las encuestas ahora no son de qué votarás, si lo de quién creees que ganará?? Lol
3
K
30
#3
WcPC
Eso no significa nada...
Que crean que ganarían no significa que les gustaría que ganase, o que les votase, yo creía que ganarían las anteriores elecciones, pero no les voté.
1
K
24
#4
calde
#3
Es una forma más de manipular el subconsciente, a ver si así parece que el PP tiene más fuerza de la que realmente tiene.
"Tu tele de izquierdas..."
0
K
11
#6
XtrMnIO
Normal, sobre todo por el gran programa electoral que llevan, su proyecto para España.
0
K
13
#5
Estoeslaostia
Quien quiere votar al PP estando Vox ahí.
Es de tontos.
0
K
8
#2
lobotomico2
Ya gano las ultimas.
Sin la mayoria para gobernar.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Que crean que ganarían no significa que les gustaría que ganase, o que les votase, yo creía que ganarían las anteriores elecciones, pero no les voté.
"Tu tele de izquierdas..."
Es de tontos.
Sin la mayoria para gobernar.