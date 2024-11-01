edición general
Barómetro laSexta | Un 36,1% de los encuestados cree que el Partido Popular ganaría las elecciones si se celebraran hoy  

El PSOE se encuentra casi 8 puntos por debajo, con un 28,3%, mientras que la tercera posición se la lleva el partido liderado por Santiago Abascal, Vox, que entra en el podio con un 16,3%.

ChatGPT #1 ChatGPT
Las encuestas ahora no son de qué votarás, si lo de quién creees que ganará?? Lol
3 K 30
WcPC #3 WcPC
Eso no significa nada...
Que crean que ganarían no significa que les gustaría que ganase, o que les votase, yo creía que ganarían las anteriores elecciones, pero no les voté.
1 K 24
calde #4 calde
#3 Es una forma más de manipular el subconsciente, a ver si así parece que el PP tiene más fuerza de la que realmente tiene.

"Tu tele de izquierdas..." :shit:
0 K 11
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Normal, sobre todo por el gran programa electoral que llevan, su proyecto para España. :troll:
0 K 13
Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
Quien quiere votar al PP estando Vox ahí.
Es de tontos.
0 K 8
lobotomico2 #2 lobotomico2
Ya gano las ultimas.

Sin la mayoria para gobernar.
0 K 7

