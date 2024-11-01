Un barco ruso es parte de la investigación sobre los drones que perturban los aeropuertos daneses

Las autoridades danesas investigan incidentes con drones en varios aeropuertos. Analizan movimientos de barcos, incluido el buque de guerra ruso Alexander Shabalin, que estaba a solo 12 kilómetros de la costa. La policía confirmó que los datos de naves, incluso de la “flota fantasma” rusa, forman parte de la pesquisa, aunque no hay base para abordar barcos extranjeros. La primera ministra Mette Frederiksen calificó la situación de “guerra híbrida”. Esta madrugada varios drones volaron sobre aeródromos e instalaciones militares del país nórdico.