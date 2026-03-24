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Un barco con ruedas del s. XVII

Un barco con ruedas del s. XVII

Eran los primeros años del siglo XVII y el carro de viento, que fue su nombre, se fabricó para pasear al príncipe Mauricio de Orange, y a otros personajes de su corte, por las orillas del mar del Norte. En condiciones óptimas podía alcanzar una enorme velocidad para la época, entre 30 y 40 km/h. El vehículo era una nave que podía arriar 1 o 2 velas, dependiendo del viento y de la velocidad que se quisiera alcanzar. Lo que lo hacía diferente era que en su parte inferior llevaba 4 enormes ruedas. Tenía capacidad para albergar a unas 30 personas.

| etiquetas: barco , ruedas , carro de viento
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1 comentarios
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#1 Robe7064
*Izar, y también arriar, pero no tiene sentodo em la oración. Existen versiones modernas unipersonales, parecen bastante peligrosas.
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menéame