Un barco con ruedas del s. XVII

Eran los primeros años del siglo XVII y el carro de viento, que fue su nombre, se fabricó para pasear al príncipe Mauricio de Orange, y a otros personajes de su corte, por las orillas del mar del Norte. En condiciones óptimas podía alcanzar una enorme velocidad para la época, entre 30 y 40 km/h. El vehículo era una nave que podía arriar 1 o 2 velas, dependiendo del viento y de la velocidad que se quisiera alcanzar. Lo que lo hacía diferente era que en su parte inferior llevaba 4 enormes ruedas. Tenía capacidad para albergar a unas 30 personas.