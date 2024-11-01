·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13776
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
4652
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
3815
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6116
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
4677
clics
Reforma laboral
más votadas
477
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión
441
El ABC prohíbe llamar extrema derecha a la extrema derecha
364
LaLiga y Telefónica cortan el acceso a las VPNs Proton y Nord VPN durante los partidos gracias a una nueva resolución judicial
459
Un imputado por falsificar facturas para la pareja de Ayuso es condenado a tres años por un fraude a la UE
413
La exedil de Móstoles se querella contra el alcalde y contra el PP por acoso sexual y laboral y otros cuatro delitos más
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
32
meneos
59
clics
El barco fantasma del PP en Toledo: 350.000 euros tirados por la borda para surcar un río que no era navegable
Costó 344.000 euros en 2015, pasó una década varado en Galicia y, tras once subastas fallidas, la Diputación lo ha logrado vender por solo 68.500 euros a la misma empresa que lo fabricó
|
etiquetas
:
pp
,
barco
,
subasta
,
toledo
26
6
1
K
358
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
26
6
1
K
358
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Tkachenko
Pero...y los sobres, eh!??
4
K
65
#4
omega7767
#1
¿y ETA, Begoña, casaplón?
2
K
50
#6
Arkhan
#4
VENEZUEEEEEEEEELAAAAAAAAAAAAAA
1
K
31
#5
Supercinexin
Ésta es la gestión que votan millones de subnormales ciegos de rabia "pa que no mande la izquierda".
2
K
50
#3
Lutin
Negocio pepesuno redondo, la mafia ha hurgado bien en el dinero del contribuyente como sólo esta gentuza sabe hacer.
No tenemos Cosa Nostra porque tenemos pepes
2
K
34
#2
radon2
Los grandes gestores.................de sus bolsillos.
1
K
18
#7
Vodker
Sede del PP:
"¿Un barco surcando Toledo? ¡¡Sujétame el cubata!!"
0
K
11
#8
Dasmandr
Cosas que pasan en
Tolerdo
. Sin sorpresas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No tenemos Cosa Nostra porque tenemos pepes
"¿Un barco surcando Toledo? ¡¡Sujétame el cubata!!"