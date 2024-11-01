edición general
El barco fantasma del PP en Toledo: 350.000 euros tirados por la borda para surcar un río que no era navegable

Costó 344.000 euros en 2015, pasó una década varado en Galicia y, tras once subastas fallidas, la Diputación lo ha logrado vender por solo 68.500 euros a la misma empresa que lo fabricó

Tkachenko #1 Tkachenko
Pero...y los sobres, eh!??
4 K 65
#4 omega7767
#1 ¿y ETA, Begoña, casaplón?
2 K 50
Arkhan #6 Arkhan
#4 VENEZUEEEEEEEEELAAAAAAAAAAAAAA
1 K 31
Supercinexin #5 Supercinexin
Ésta es la gestión que votan millones de subnormales ciegos de rabia "pa que no mande la izquierda".
2 K 50
Lutin #3 Lutin
Negocio pepesuno redondo, la mafia ha hurgado bien en el dinero del contribuyente como sólo esta gentuza sabe hacer.

No tenemos Cosa Nostra porque tenemos pepes
2 K 34
radon2 #2 radon2
Los grandes gestores.................de sus bolsillos.
1 K 18
Vodker #7 Vodker
Sede del PP:
"¿Un barco surcando Toledo? ¡¡Sujétame el cubata!!"
0 K 11
Dasmandr #8 Dasmandr
Cosas que pasan en Tolerdo. Sin sorpresas.
0 K 7

