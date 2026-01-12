Barcelona mantendrá las luces de Navidad para iluminar callejuelas del Born y el Gótico

El gobierno de alcalde Jaume Collboni está ultimando un plan para mejorar la iluminación de las callejuelas más estrechas de los barrios del Gòtic y de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera, para darles un aspecto mucho más alegre y festivo, para que la gente que pasee por allí se sienta mucho más segura y no tenga miedo de las sombras que se asoman tras las esquinas. Se trata de una histórica reivindicación de muchos comerciantes de ambos lados de la Via Laietana. El proyecto está siendo bien recibido.