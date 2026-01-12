edición general
8 meneos
55 clics
Barcelona mantendrá las luces de Navidad para iluminar callejuelas del Born y el Gótico

Barcelona mantendrá las luces de Navidad para iluminar callejuelas del Born y el Gótico

El gobierno de alcalde Jaume Collboni está ultimando un plan para mejorar la iluminación de las callejuelas más estrechas de los barrios del Gòtic y de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera, para darles un aspecto mucho más alegre y festivo, para que la gente que pasee por allí se sienta mucho más segura y no tenga miedo de las sombras que se asoman tras las esquinas. Se trata de una histórica reivindicación de muchos comerciantes de ambos lados de la Via Laietana. El proyecto está siendo bien recibido.

| etiquetas: barcelona , iluminación , collboni
6 2 0 K 75 actualidad
5 comentarios
6 2 0 K 75 actualidad
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
luces hacen falta, pero no de iluminacion, que sigan asi
1 K 14
makinavaja #2 makinavaja
Lo de poner farolas ni se les ha pasado por la cabeza.. supongo... :-D :-D :-D
0 K 12
StuartMcNight #3 StuartMcNight
#2 Ya hay farolas. Tienes imagenes (algo manipuladas para oscurecerlas) en la noticia. Tanto de las calles con farolas y guirnaldas como de calle con farolas solo.

Lo que no pueden hacer es poner focos de estadio de futbol en calles de metro y medio de ancho.
5 K 64
Chepacoleta #4 Chepacoleta
Viendo como está Warcelona y sus ilustres habitantes, por la noche cuanto más luz mejor
0 K 6
#5 lovetan *
En el país de la piruleta cada día es navidad.

- Bon nadal
- però si som a maig
- No miris a dalt
0 K 6

menéame