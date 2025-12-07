edición general
Barcelona fuera de juego: el espacio público secuestrado por el turismo

Personas ciegas o con discapacidad deberían poder disfrutar de la ciudad sin arriesgarse, pero la turistificación está afectando al derecho universal a la accesibilidad en la capital catalana. Los hoteles de lujo ocupan irregularmente las aceras de la Gran Via, violando las normativas municipales y autonómicas. La Sindicatura de Greuges ha confirmado esta infracción, pero el Ayuntamiento ignora las denuncias.

