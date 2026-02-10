edición general
Barcelona desaloja parcialmente en la Zona Franca el campamento de personas sin hogar más grande de la ciudad

El consistorio asegura que el levantamiento de las tiendas de campaña sirve para aplicar un tratamiento que acabe con una plaga de ratas

#1 PeloPene *
Vaya, todos los que echaban pestes de Albiol que calladitos están ahora. Hipócritas
#2 poxemita
#1 no los han echado, les han dicho que levanten los pies que van a fregar.
