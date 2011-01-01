edición general
8 meneos
269 clics

El Barça sube al primer equipo a Mohamed Dabone, el niño prodigio de 13 años y 2,10 metros de altura

El deportista nació el 21 de octubre de 2011 en Burkina Faso y ha causado gran impacto en el baloncesto de base.

| etiquetas: mohamed dabone , baloncesto , barça , 13 años
6 2 4 K 50 actualidad
20 comentarios
6 2 4 K 50 actualidad
Comentarios destacados:    
#2 mancebador
Por muy bueno que sea, poner a un chaval de 13 años en una presión así lo que hará, probablemente, es quemarlo a velocidad de vértigo.
2 K 36
ElRelojero #4 ElRelojero
#2 Ricky Rubio no debía tener muchos más cuando empezó a jugar en la ACB.
5 K 67
#5 mancebador
#4 Puede ser, me sigue pareciendo un despropósito.
0 K 11
ElRelojero #7 ElRelojero
#5 Ya, pero es que si juega con gente de su edad, no va a progresar. Es como jugar contra chiquillos, poniéndoles tapones, creo que a Dueñas le pasó lo mismo, era ridículo verlo jugar en su categoría.
1 K 23
honbu #17 honbu
#7 Dueñas empezó mucho más tarde a jugar a baloncesto. Tenía 17 años.
0 K 6
Macadam #6 Macadam
#4 Menos de 15
0 K 9
escuzaillo #8 escuzaillo
#4 Quizás por eso tuvo tantos problemas de salud mental.
2 K 34
Macadam #10 Macadam
#8 Vienen más por pérdidas cercanas, creo recordar
1 K 19
Sergio_ftv #15 Sergio_ftv
#8 ¿Y los tuyos como van?
0 K 12
#16 Borgiano
#2 Tranquilo que 13 años no tiene.
0 K 8
#18 entidaDesconocida
#16 ¿Y cuántos tiene?
0 K 7
#20 Borgiano
#18 Yo diría que 16, mínimo 15.
0 K 8
#19 mancebador
#16 Ni idea, me guio solo por la noticia
0 K 11
capitan__nemo #9 capitan__nemo
¿Seguro que tiene 13 años?¿le han hecho algun tipo de prueba cientifica?
2 K 24
calde #11 calde *
Vaya mierda de juego, sólo necesitas sacarle medio cuerpo a tus compañeros para que no te puedan toser cuando estás cerca de la canasta...

Podían hacer también una versión con puertas bajitas que permitan llegar antes a la canasta para compensar a la gente baja...
1 K 24
Meneador_Compulsivo #12 Meneador_Compulsivo
Necesitan gente que no cobre mucho.
0 K 19
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Hostia, no sabía que un chaval tan joven podía ser profesional.
0 K 13
glezjor #13 glezjor
#1 si fuera en otro sistema político estaríamos hablando de explotación infantil , pero como somos los buenos de la narración, aquí se pueden comprar y vender personas , jugadores, y llevar a una presión de trabajo inimaginable a niños
1 K 24
ChatGPT #3 ChatGPT
Para esto verás como no hay tanto racista…
0 K 10
#14 A_S
Mohamed Danone :troll:
0 K 10

menéame