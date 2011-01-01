·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8716
clics
Pataleta de la extrema derecha ante la parodia de Santiago Segura sobre Vox en Torrente 6
6328
clics
Cachondeo en redes por las 'papas con choco' de Ángel León: "¿Cuál es la papa y cuál el choco?"
5431
clics
Paco Porras gana a Javier Cárdenas el juicio por las graves lesiones de su vídeo siendo arrastrado por una lancha
5353
clics
Un dominguero aparca su caravana tan cerca del mar que se la lleva la marea: «Menudas vistas»
3992
clics
A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
más votadas
643
El día en que PP y Vox dejaron arder Castilla y León
421
Aumenta el rechazo en Suiza a la compra de 36 F-35 estadounidenses: la ciudadanía y la oposición, en contra
280
«Nunca imaginé que todos los países del mundo iban a observar en televisión una matanza como la de Palestina, día tras día durante casi dos años, sin hacer nada»
620
Óscar Puente, al PP: “No hay una catástrofe que les haya pillado trabajando”
283
La Justicia condena a un policía nacional a tres años de cárcel por inventarse una agresión de una detenida
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
269
clics
El Barça sube al primer equipo a Mohamed Dabone, el niño prodigio de 13 años y 2,10 metros de altura
El deportista nació el 21 de octubre de 2011 en Burkina Faso y ha causado gran impacto en el baloncesto de base.
|
etiquetas
:
mohamed dabone
,
baloncesto
,
barça
,
13 años
6
2
4
K
50
actualidad
20 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
2
4
K
50
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
mancebador
Por muy bueno que sea, poner a un chaval de 13 años en una presión así lo que hará, probablemente, es quemarlo a velocidad de vértigo.
2
K
36
#4
ElRelojero
#2
Ricky Rubio no debía tener muchos más cuando empezó a jugar en la ACB.
5
K
67
#5
mancebador
#4
Puede ser, me sigue pareciendo un despropósito.
0
K
11
#7
ElRelojero
#5
Ya, pero es que si juega con gente de su edad, no va a progresar. Es como jugar contra chiquillos, poniéndoles tapones, creo que a Dueñas le pasó lo mismo, era ridículo verlo jugar en su categoría.
1
K
23
#17
honbu
#7
Dueñas empezó mucho más tarde a jugar a baloncesto. Tenía 17 años.
0
K
6
#6
Macadam
#4
Menos de 15
0
K
9
#8
escuzaillo
#4
Quizás por eso tuvo tantos problemas de salud mental.
2
K
34
#10
Macadam
#8
Vienen más por pérdidas cercanas, creo recordar
1
K
19
#15
Sergio_ftv
#8
¿Y los tuyos como van?
0
K
12
#16
Borgiano
#2
Tranquilo que 13 años no tiene.
0
K
8
#18
entidaDesconocida
#16
¿Y cuántos tiene?
0
K
7
#20
Borgiano
#18
Yo diría que 16, mínimo 15.
0
K
8
#19
mancebador
#16
Ni idea, me guio solo por la noticia
0
K
11
#9
capitan__nemo
¿Seguro que tiene 13 años?¿le han hecho algun tipo de prueba cientifica?
2
K
24
#11
calde
*
Vaya mierda de juego, sólo necesitas sacarle medio cuerpo a tus compañeros para que no te puedan toser cuando estás cerca de la canasta...
Podían hacer también una versión con puertas bajitas que permitan llegar antes a la canasta para compensar a la gente baja...
1
K
24
#12
Meneador_Compulsivo
Necesitan gente que no cobre mucho.
0
K
19
#1
SeñorPresunciones
Hostia, no sabía que un chaval tan joven podía ser profesional.
0
K
13
#13
glezjor
#1
si fuera en otro sistema político estaríamos hablando de explotación infantil , pero como somos los buenos de la narración, aquí se pueden comprar y vender personas , jugadores, y llevar a una presión de trabajo inimaginable a niños
1
K
24
#3
ChatGPT
Para esto verás como no hay tanto racista…
0
K
10
#14
A_S
Mohamed Danone
0
K
10
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Podían hacer también una versión con puertas bajitas que permitan llegar antes a la canasta para compensar a la gente baja...