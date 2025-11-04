Una barca mágica para ir al más allá por el Nilo

Los viajes por motivos devocionales eran frecuentes en el Antiguo Egipto y tenían carácter de peregrinación. Uno de ellos consistía en la celebración de festivales anuales que recreaban el drama de la muerte y resurrección de Osiris, en la ciudad sagrada de Abidos. Fue en este centro, según la mitología, donde se encontraba la tumba del dios que presidía el mundo de los difuntos. Según sus creencias, estos podían acudir en una barca mágica a participar en los festivales.