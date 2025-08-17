Barbón sobre los incendios en Asturias: "Estamos ante el mayor despliegue de medios de la historia"

"Estamos ante el mayor despliegue de medios de la historia, tanto terrestres como aéreos, para luchar contra los incendios forestales en Asturias", ha valorado Barbón, quien ha agradecido el esfuerzo tanto de las personas que trabajan en las labores de extinción como de los vecinos y las vecinas que colaboran con ellas. "La prioridad absoluta para este gobierno sigue siendo proteger a las personas y los pueblos"
| etiquetas: asturias , barbón , incendios , despliegue , fuego , bomberos
Apostaría a que es el lobo.
www.elcorreogallego.es/sociedad/2025/08/17/pasan-12-14-incendios-astur
Pero la única manera de que en un país como España y poblado por una gente tan manipulada y envenenada ocurra esto es que las elecciones coincidan en plena ola de incendios.
Así de corta tiene la memoria el español que vota.
Si los atentados de las estaciones de tren de Madrid se hubiesen producido solo un par de semanas antes la gente habría tenido tiempo de olvidar y de ser engañada y confundida por los ministros embusteros de turno.
este finde he hablado con dos amigos de León. Y despues de todo esto, su opinión es reafirmarse en seguir votando... a Vox.
vamos cuesta abajo y sin freno