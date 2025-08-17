Barbón sobre los incendios en Asturias: "Estamos ante el mayor despliegue de medios de la historia"

"Estamos ante el mayor despliegue de medios de la historia, tanto terrestres como aéreos, para luchar contra los incendios forestales en Asturias", ha valorado Barbón, quien ha agradecido el esfuerzo tanto de las personas que trabajan en las labores de extinción como de los vecinos y las vecinas que colaboran con ellas. "La prioridad absoluta para este gobierno sigue siendo proteger a las personas y los pueblos"