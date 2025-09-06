Barbón (presidente de Asturias) respalda la protesta ciudadana por Gaza: «Esto es un genocidio y la comunidad internacional debe actuar con valentía»

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha denunciado este sábado la situación en Gaza, calificando de «genocidio» las acciones del Estado de Israel contra Palestina. «Ya son 80.000 muertos, 80.000 personas asesinadas y 20.000 de ellos niños y niñas», ha manifestado, exigiendo una mayor implicación de la comunidad internacional, especialmente de la Unión Europea, y respaldando las protestas ciudadanas pacíficas.