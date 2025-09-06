Barbón (presidente de Asturias) respalda la protesta ciudadana por Gaza: «Esto es un genocidio y la comunidad internacional debe actuar con valentía»

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha denunciado este sábado la situación en Gaza, calificando de «genocidio» las acciones del Estado de Israel contra Palestina. «Ya son 80.000 muertos, 80.000 personas asesinadas y 20.000 de ellos niños y niñas», ha manifestado, exigiendo una mayor implicación de la comunidad internacional, especialmente de la Unión Europea, y respaldando las protestas ciudadanas pacíficas.
| etiquetas: barbón , asturias , gaza , palestina , israel , genocidio
Todavía me resuenan as veces de todos aquellos que han criticado esas protestas como fuera de lugar y violentas, como el Lendakari, vaya colaboracionistas con el genocidio. Criticando la violencía de las protestas pacíficas contra el genocidio demuestran apoyarlo y blanquearlo.
En cambio el Presidente Barbón ha demostrado su dignidad como ser humano a favor de los que defienden los derechos humanos humanos más básicos en Palestina.