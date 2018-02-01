·
Bandos municipales del alcalde Enrique Tierno Galván
Bandos publicados durante la alcaldía del Profesor Tierno Galván (1979-1986)
cultura
2 comentarios
#1
mikhailkalinin
Todos los que estaban en esos lugares ahora son putos fachas de mierda, con el agravante de cambio de camisa por motivos de percepción de estátus, es decir, por motivos de deficientes mentales. Madrid es una cloaca nauseabunda la mires por donde la mires. Aclamaban a Tierno Galván, un profesor universitario, y ahora cuando son ancianos aclaman a una repetidora de la ESO que la pasaron en un colegio privado y se graduó en una carrera para gente limitada. Y luego le pusieron un puto chiringuito de mierda carísimo para que siguiera en su senda de formación como marioneta de las oligarquías de esa puta basura de mierda que es MADRID.
1
K
19
#2
Cehona
Habla por ti, no pienses que todos los madrileños votamos a Ayuso, fueron más votos de abstencion que los votos que le dieron la mayoría.
Firmado.: Un militante del PSP
0
K
16
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
Firmado.: Un militante del PSP