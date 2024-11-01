2025: ¿burbuja de IA más grande que la puntocom? Datos clave (×17) y señales de alerta

La conversación ya no es si la inteligencia artificial (IA) transformará la economía, sino a qué precio financiero. En las últimas 48 horas, varias voces de peso —desde consultoras macro hasta banqueros de Wall Street y big tech— han encendido alarmas sincronizadas sobre un posible exceso especulativo en todo lo que toca la IA. Para algunos, no es una señal temprana: es una “bandera roja”.