La Banda Stern y su propuesta para luchar por la Alemania de Hitler  

Después de la guerra, se descubrió en los archivos de la embajada alemana en Turquía una copia de la propuesta de Stern para sellar una alianza entre su movimiento y el Tercer Reich. El documento de Ankara llevaba por título “Propuesta de la Organización Militar Nacional (Irgún Zvaí Leumí, NMO siglas en inglés) relativa a la solución de la cuestión judía en Europa y la participación de la NMO en la guerra al lado de Alemania”. El documento que acredita la solicitud de colaboración con los nazis por parte de la banda terrorista sionista...