Banco de España: hacen falta 700.000 viviendas para cubrir la demanda residencial

Banco de España: hacen falta 700.000 viviendas para cubrir la demanda residencial

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, afirma que las políticas activas de empleo "no terminan de funcionar" y advierte de la incidencia del sector público sobre la baja productividad. El constante aumento del número de hogares de España, fruto del crecimiento de la población extranjera y el crecimiento de los hogares unipersonales, es uno de los principales motivos por los que acceder a una vivienda se ha convertido en una quimera para buena parte de la población residente en el país.

comentarios
omega7767
ya faltan poquito para que lleguen las 184.000 viviendas de promesa electoral de Pedro
cunaxa
#2 Esas se ponen a disposición de la gente a través de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, no desde el Gobierno, que el Gobierno no tiene competencias.
¿ Has mirado en tu Comunidad Autónoma que las hayan ofertado ya ?
Autarca
#13 Entonces ¿Porque las prometió?

¿Es Sánchez un puñetero inútil que no sabe como van las competencias en España? ¿O es un puñetero mentiroso que promete cosas que sabe que no están en su mano para conseguir crédito electoral? ¿O las dos anteriores?

No hay mas opciones

Torrezzno
El problema es la concentración de la población. Si de verdad les interesara arreglar esto empezaría a dar incentivos fiscales a las empresas para o bien deslocalizarse a zonas de España menos pobladas o poner el teletrabajo
Aergon
#9 Hace falta una alternativa a ser explotado por burgueses y aristócratas.
Siempre hubo quienes se veían en esa necesidad, y se podían "retirar" de la sociedad a vivir como monjes, monjas o ermitaños.
No me parecería mal crear retiros en las zonas despobladas para ofrecer esa alternativa de forma institucional, autosuficientes en lo posible y como ejemplo de sostenibilidad.
sliana
ya, pero que esten todas en el centro de madrid, las de la españa vaciada no cuentan.
cunaxa
#4 Las viviendas tienen que estar cerca del trabajo.
chocoleches
Da igual que saques setencientas mil viviendas al mercado, si más de la mitad serán compradas al contado por rentistas para ponerlas en alquiler a precios abusivos.

En vez de soltar obviedades como que faltan viviendas, deberían hablar de como echar del mercado de bienes de primera necesidad a los especuladores, ése es el verdadero problema.
2 K 28
mariKarmo
Cuántas viviendas tienen los fondos bruitres? me da que más de esas 700.000 viviendas.

Igual es hora de expropiarlas.
Connect
No sirve de nada construir 700.000 viviendas más si la mayoría, especialmente las más interesantes, se las quedan fondos de inversión y grandes propietarios. Al final todo el mundo quiere vivir en el mismo sitio. La solución no debería pasar por construir más vivienda, porque acabará en manos de los mismos que luego pondrán el precio que quieran, sino desarrollar zonas de España a la que ahora la gente no quiere ir a vivir. Y el Gobierno redistribuyendo sus Ministerios o centros…   » ver todo el comentario
cunaxa
las políticas activas de empleo "no terminan de funcionar"

Por si alguien lo dudaba: las políticas activas de empleo son las que dependen de las Comunidades Autónomas.
Son las encargadas de buscar trabajo a los parados. Las Comunidades reciben un dinero para hacerlo y luego no hacen prácticamente nada.
Varelse
#1 O lo que hacen no se ajusta a las necesidades reales de con que ese encuentra que le piden al parado cuando quiere trabajar.
cunaxa
#12 No, eso no. En España hay paro en todos los sectores. Para cualquier trabajo demandado, hay muchos candidatos que quieren hacerlo.

Lo que haces es el viejo truco de culpar a los parados de estar en paro con cualquier excusa, en este caso una descabellada.
La situación actual es que España es el país con más paro de la UE y de la OCDE y esto es un infierno laboral. Las víctimas son los trabajadores.
Culpar a las víctimas de una situación denota bastante mala leche. El odio a los trabajadores está muy extendido en España y comentarios como el tuyo son un caso de ese odio.
Aergon
#1 El culto al trabajo debería ir desapareciendo de nuestra sociedad junto al de la productividad y el del crecimiento. No es sostenible y nos arrastra a una pendiente mortal.
RBU para habitar pueblos vacíos. Trabajar para ser autosuficiente y retomar el cuidado de la naturaleza y los nuestros como la ocupación mas noble y valiosa que se puede tener, es el camino.
Nómada_sedentario
El precio que vayan a tener esas 700k viviendas nuevas también es relevante.
Si es inferior a los precios actuales, pocos promotores tendrá incentivos para hacerlas. Si es similar, sólo serán accesibles para los de siempre.
¿El BdE puede garantizar que 100k, 200k o 700k viviendas nuevas tendrían precios populares? NO
cunaxa
#6 No, el BCE no garantiza eso, no es su función.
Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos tienen las competencias de vivienda y son los encargados de hacerlas accesibles.
¿ Has comprobado en los tuyos ? A lo mejor ya tienes viviendas accesibles y estás aquí quejándote en balde.
Javi_Pina
Y una mierda, lo que hace falta es que las que estan vacias se ocupen y si no que se okupen. Sobra vivienda en España, incluso en las islas.
1 K 18
DORO.C
#11 Eso no es del todo cierto, esas viviendas están donde la gente no quiere vivir, básicamente porque no hay trabajo en la zona.
0 K 11
Javi_Pina
#17 Yo te puedo contar el caso de Baleares que es de los lugares donde esta peor el acceso a la vivenda. Tenemos mas de 200.000 viviendas vacías o sin uso. NO HACEN FALTA MAS VIVIENDAS. Es mas tampoco tenemos sitio donde colocarlas.
En otros lugares donde dices seguramente el problema habitacional no esta en el nivel de Baleares.

www.ultimahora.es/noticias/local/2024/08/26/2228979/vivienda-baleares-
Gry
En España hay casi 400.000 viviendas turísticas.
Macnulti_reencarnado
#3 señal de que son necesarias.
elsnons
Las empresas del ibex35 afines al banco de España y los gobiernos ppsoe, tienen numerosos edificios infrautilizados tipo telefónica en la gran Vía de Madrid. El mismo banco de España tiene muchos edificios cerrados.

Se podrían poner manos a la obra y predicar con el ejemplo para levantar pisos de alquiler a precios asequibles a los sueldos medios reales. Pero todo lo trasladan a las autonomías y el sector privado los cuales tardan años y años en ponerse de acuerdo.
