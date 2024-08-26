Banco de España: hacen falta 700.000 viviendas para cubrir la demanda residencial

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, afirma que las políticas activas de empleo "no terminan de funcionar" y advierte de la incidencia del sector público sobre la baja productividad. El constante aumento del número de hogares de España, fruto del crecimiento de la población extranjera y el crecimiento de los hogares unipersonales, es uno de los principales motivos por los que acceder a una vivienda se ha convertido en una quimera para buena parte de la población residente en el país.