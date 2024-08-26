Banco de España: hacen falta 700.000 viviendas para cubrir la demanda residencial

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, afirma que las políticas activas de empleo "no terminan de funcionar" y advierte de la incidencia del sector público sobre la baja productividad. El constante aumento del número de hogares de España, fruto del crecimiento de la población extranjera y el crecimiento de los hogares unipersonales, es uno de los principales motivos por los que acceder a una vivienda se ha convertido en una quimera para buena parte de la población residente en el país.
¿ Has mirado en tu Comunidad Autónoma que las hayan ofertado ya ?
¿Es Sánchez un puñetero inútil que no sabe como van las competencias en España? ¿O es un puñetero mentiroso que promete cosas que sabe que no están en su mano para conseguir crédito electoral? ¿O las dos anteriores?
No hay mas opciones
CC #2
Siempre hubo quienes se veían en esa necesidad, y se podían "retirar" de la sociedad a vivir como monjes, monjas o ermitaños.
No me parecería mal crear retiros en las zonas despobladas para ofrecer esa alternativa de forma institucional, autosuficientes en lo posible y como ejemplo de sostenibilidad.
En vez de soltar obviedades como que faltan viviendas, deberían hablar de como echar del mercado de bienes de primera necesidad a los especuladores, ése es el verdadero problema.
Igual es hora de expropiarlas.
Por si alguien lo dudaba: las políticas activas de empleo son las que dependen de las Comunidades Autónomas.
Son las encargadas de buscar trabajo a los parados. Las Comunidades reciben un dinero para hacerlo y luego no hacen prácticamente nada.
Lo que haces es el viejo truco de culpar a los parados de estar en paro con cualquier excusa, en este caso una descabellada.
La situación actual es que España es el país con más paro de la UE y de la OCDE y esto es un infierno laboral. Las víctimas son los trabajadores.
Culpar a las víctimas de una situación denota bastante mala leche. El odio a los trabajadores está muy extendido en España y comentarios como el tuyo son un caso de ese odio.
RBU para habitar pueblos vacíos. Trabajar para ser autosuficiente y retomar el cuidado de la naturaleza y los nuestros como la ocupación mas noble y valiosa que se puede tener, es el camino.
Si es inferior a los precios actuales, pocos promotores tendrá incentivos para hacerlas. Si es similar, sólo serán accesibles para los de siempre.
¿El BdE puede garantizar que 100k, 200k o 700k viviendas nuevas tendrían precios populares? NO
Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos tienen las competencias de vivienda y son los encargados de hacerlas accesibles.
¿ Has comprobado en los tuyos ? A lo mejor ya tienes viviendas accesibles y estás aquí quejándote en balde.
En otros lugares donde dices seguramente el problema habitacional no esta en el nivel de Baleares.
Se podrían poner manos a la obra y predicar con el ejemplo para levantar pisos de alquiler a precios asequibles a los sueldos medios reales. Pero todo lo trasladan a las autonomías y el sector privado los cuales tardan años y años en ponerse de acuerdo.