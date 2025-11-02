Baleares: desesperación entre los constructores porque no encuentran trabajadores. Alegan que la emergencia habitacional y el coste de la insularidad son dos hándicaps para el sector

El sector de la construcción en Baleares enfrenta una alarmante carencia de mano de obra cualificada, una situación que dificulta la ejecución de proyectos de edificación y complica aún más el acceso a la vivienda en el archipiélago La situación se complica todavía más por el alto coste de vida en Baleares y la falta de vivienda asequible, agravados por el sobrecoste de la insularidad. La directora general subraya que estos factores dificultan atraer profesionales de fuera para cubrir la demanda actual y futura en el sector.