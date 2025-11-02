edición general
7 meneos
17 clics
Baleares: desesperación entre los constructores porque no encuentran trabajadores. Alegan que la emergencia habitacional y el coste de la insularidad son dos hándicaps para el sector

Baleares: desesperación entre los constructores porque no encuentran trabajadores. Alegan que la emergencia habitacional y el coste de la insularidad son dos hándicaps para el sector

El sector de la construcción en Baleares enfrenta una alarmante carencia de mano de obra cualificada, una situación que dificulta la ejecución de proyectos de edificación y complica aún más el acceso a la vivienda en el archipiélago La situación se complica todavía más por el alto coste de vida en Baleares y la falta de vivienda asequible, agravados por el sobrecoste de la insularidad. La directora general subraya que estos factores dificultan atraer profesionales de fuera para cubrir la demanda actual y futura en el sector.

| etiquetas: baleares , construcción , trabajadores , insularidad , emergencia habitacional
6 1 0 K 73 actualidad
4 comentarios
6 1 0 K 73 actualidad
sorrillo #2 sorrillo
No pueden construir viviendas por que los que construyen viviendas no encuentran vivienda, ironías de la vida.
7 K 79
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Pues que paguen dietas y alojamiento :popcorn:
2 K 26
OrialCon_Darkness #4 OrialCon_Darkness
No les ha dado por pensar que si pagan 1500 a una persona que se tiene que gastar 2000... Igual no le sale rentable ir a trabajar allí?
1 K 25
#3 Jacusse
Pay them more!
0 K 10

menéame