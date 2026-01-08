Balance del Estado de la laicidad en Andalucía, en 2025

Andalucía encabeza los datos de confesionalismo institucional en el conjunto del Estado español. Este confesionalismo, sobrefinanciado con dinero y recursos públicos, supone una patente violación al principio de laicidad constitucional y un manifiesto desprecio a los valores comunes en una sociedad como la nuestra de pluralismo ideológico.
Un estado laico es irrenunciable si queremos una verdadera democracia. No tardarán evangélicos y musulmanes en exigir los mismos privilegios que tiene la iglesia católica.