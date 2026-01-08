edición general
2 meneos
12 clics

Balance del Estado de la laicidad en Andalucía, en 2025

Andalucía encabeza los datos de confesionalismo institucional en el conjunto del Estado español. Este confesionalismo, sobrefinanciado con dinero y recursos públicos, supone una patente violación al principio de laicidad constitucional y un manifiesto desprecio a los valores comunes en una sociedad como la nuestra de pluralismo ideológico.

| etiquetas: religión , laicismo , andalucía
1 1 0 K 25 laicismo
1 comentarios
1 1 0 K 25 laicismo
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
España es actualmente un estado confesional en la práctica gracias a los preconstitucionales acuerdos con la santa sede que mantuvieron practicamente todos sus privilegios de la dictadura nacionalcatólica franquista.

Un estado laico es irrenunciable si queremos una verdadera democracia. No tardarán evangélicos y musulmanes en exigir los mismos privilegios que tiene la iglesia católica.
0 K 20

menéame