Bajo un renovado fuego de misiles, resurgen las vulnerabilidades civiles de Israel - Análisis (Eng)

La auditoría del Contralor del Estado pone de relieve las deficiencias estructurales en los refugios, escuelas y hospitales, mientras Israel se enfrenta a nuevos ataques con misiles. La responsabilidad de esa brecha es difusa. Los propietarios de viviendas tienen la tarea de mantener los refugios privados. Los municipios supervisan los públicos. El Comando del Frente Interior establece las normas, pero no controla los presupuestos locales. El contralor describió un sistema en el que la planificación nacional se estancó

Un chiringuito racista en tierras robadas revestido de "país occidental" que sobrevive básicamente a través del dinero que les regalan billonarios euroyankis. Luego te quieren contar que son la polla de progreso y de civilización, cuando realmente sin USA detrás durarían menos de un año.

La corrupción y el chorizaje que debe haber ahí en sus funcionarios, y sólo hay que ver al propio Bibi, debe hacer sonrojar hasta al mismísimo PePé español.

