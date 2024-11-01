edición general
La baja de una jueza que retrasa sin fecha la sentencia por la muerte en 2013 de seis mineros: “La Justicia nos ha tomado el pelo”

El minero jubilado sostiene que el accidente pudo evitarse si se hubieran aplicado normas de seguridad básicas en un punto que califica como “el único punto negro de la mina”. También critica decisiones previas de la compañía —como cambios en los equipos de seguridad— y el papel de los sindicatos, a los que reprocha no haber ejercido acciones contra la empresa. Doce años después, dice no rendirse. Anuncia una nueva acción de protesta este martes en León: una pancarta frente a la Catedral a las 10.00 horas y, después, paradas ante la Diputación

La minería es una mafia, políticos,jueces, sindicalistas, el día que se investigue un poco...
la justicia de este país viola sistemáticamente los derechos humanos fundamentales de los trabajadores.
