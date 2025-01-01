‘Bailarina’ con Ana de Armas fue un total fracaso en taquilla, confirma Lionsgate

A pesar del éxito de la franquicia de ‘John Wick’ que ha recaudado más de 1000 millones de dólares globalmente con cuatro entregas protagonizadas por Keanu Reeves y dirigidas por Chad Stahelski, su más reciente spin-off, ‘Bailarina’, protagonizada por Ana de Armas no logró replicar el mismo impacto. Durante una llamada con analistas, el CEO de Lionsgate, Jon Feltheimer, reconoció que la división cinematográfica fue un lastre en sus ingresos, señalando directamente a ‘Bailarina’ como una de las producciones menos rentables