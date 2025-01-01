edición general
‘Bailarina’ con Ana de Armas fue un total fracaso en taquilla, confirma Lionsgate

A pesar del éxito de la franquicia de ‘John Wick’ que ha recaudado más de 1000 millones de dólares globalmente con cuatro entregas protagonizadas por Keanu Reeves y dirigidas por Chad Stahelski, su más reciente spin-off, ‘Bailarina’, protagonizada por Ana de Armas no logró replicar el mismo impacto. Durante una llamada con analistas, el CEO de Lionsgate, Jon Feltheimer, reconoció que la división cinematográfica fue un lastre en sus ingresos, señalando directamente a ‘Bailarina’ como una de las producciones menos rentables

El spin-off recaudó 132 millones de dólares a nivel mundial, frente a un presupuesto de 90 millones, sin contar costos adicionales como marketing y distribución. Aunque el número puede parecer respetable a primera vista, los márgenes reales son bastante desalentadoras.

Recaudó más que su presupuesto pero para no perder dinero deberían, como poco, recaudar el doble del presupuesto, que a la recaudación hay que descontar la parte que se llevan los cines y distribuidoras.
Heni #10 Heni *
#4 Pero tienes que sumar entre 20M y 60M $ que suele pagar las plataformas de streaming por licencia mundiales de películas que recauden entre 100 y 200M. Si compra sólo la licencia para EEUU suelen ser entre 10 y 30M

Va a estar muy cerca de recaudar el doble de presupuesto pero rascando el fondo de barril, por lo que posiblemente no haya segunda parte.
#3 Pixmac
Ninguna sorpresa. Los seguidores de ese tipo de películas son hombres principalmente de derechas y ver a una mujer dando mamporros no les gusta. Las productoras buscan atraer a mujeres a los cines pero se equivocan queriendo poner a mujeres de protagonistas en películas de público mayoritariamente masculino.

Ana de Armas gustó mucho en "Sin tiempo para morir" pero el tipo de público no es el mismo y el tiempo de aparición tampoco, que en la película de Bond salía 10 minutos.
Wir0s #5 Wir0s *
#3 Lo de "derechas", fuente trust me bro no?

Como siempre la culpa es de los machinazifascistas, no es que la mayoría de películas que sacan últimamente son sagas, refritos y remakes sin alma no, la culpa es de la gente que es gilipollas y no va verlas.

P.D. En el presupuesto no se incluye tampoco marketing, con lo cual necesitan aun mas solo para recuperar lo invertido, y no es cosa de esta película, la mayoría de estrenos en los últimos tiempos se han llevado la hostia, sin importar el sexo del protagonista.
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#5 Pero si justo lo que quiere ver la gente en el cine son sagas, refritos y remakes. :-|

De las 15 pelís más taquilleras de 2025, solo hay una que no sea saga, refrito o remake, la de Sinners.
Y por supuesto, ya están pensando en convertirla en saga.

Cyberbob #11 Cyberbob
#7 Y creo que es más bien resultado del hartazgo de centenares de bodrios varios. Películas con cartel “clickbait” que la gente salía del cine sintiéndose estafada. Al menos cuando alguien va a ver una saga, refrito, remake o lo que sea ya tiene ciertas expectativas realistas.

Es como ir al McDonalds. Es comida nutricionalmente terrible y de dudosa calidad, pero sabes que al menos te comerás una hamburguesa.
#6 capitan.meneito
#3 una película para hombres de derechas dice xD xD xD
MalvadoAspersor #9 MalvadoAspersor
#3 No sé, pero los que hacen comentarios como el tuyo deben ser mujeres con CI tremendamente bajo
Torrezzno #8 Torrezzno
Go woke, go broke
lonnegan #1 lonnegan
La peli es meh, para sacar directamente a plataformas
#2 disecain
#1 pues como todas las de John Witch, salvo la primera. A partir de la segunda, me parecen hasta ridículas.
Estoeslaostia #12 Estoeslaostia
Es una peli entretenida.
Ella lo hace increíble.
Soy onvre, facha, misógino, racista y mi bebida favorita es la Cruzcampo.
(Ojo, he dicho "bebida" no cerveza).
