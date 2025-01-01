‘Bailarina’ con Ana de Armas fue un total fracaso en taquilla, confirma Lionsgate

A pesar del éxito de la franquicia de ‘John Wick’ que ha recaudado más de 1000 millones de dólares globalmente con cuatro entregas protagonizadas por Keanu Reeves y dirigidas por Chad Stahelski, su más reciente spin-off, ‘Bailarina’, protagonizada por Ana de Armas no logró replicar el mismo impacto. Durante una llamada con analistas, el CEO de Lionsgate, Jon Feltheimer, reconoció que la división cinematográfica fue un lastre en sus ingresos, señalando directamente a ‘Bailarina’ como una de las producciones menos rentables
Recaudó más que su presupuesto pero para no perder dinero deberían, como poco, recaudar el doble del presupuesto, que a la recaudación hay que descontar la parte que se llevan los cines y distribuidoras.
Va a estar muy cerca de recaudar el doble de presupuesto pero rascando el fondo de barril, por lo que posiblemente no haya segunda parte.
Ana de Armas gustó mucho en "Sin tiempo para morir" pero el tipo de público no es el mismo y el tiempo de aparición tampoco, que en la película de Bond salía 10 minutos.
Como siempre la culpa es de los machinazifascistas, no es que la mayoría de películas que sacan últimamente son sagas, refritos y remakes sin alma no, la culpa es de la gente que es gilipollas y no va verlas.
P.D. En el presupuesto no se incluye tampoco marketing, con lo cual necesitan aun mas solo para recuperar lo invertido, y no es cosa de esta película, la mayoría de estrenos en los últimos tiempos se han llevado la hostia, sin importar el sexo del protagonista.
De las 15 pelís más taquilleras de 2025, solo hay una que no sea saga, refrito o remake, la de Sinners.
Y por supuesto, ya están pensando en convertirla en saga.
Es como ir al McDonalds. Es comida nutricionalmente terrible y de dudosa calidad, pero sabes que al menos te comerás una hamburguesa.
Ella lo hace increíble.
