Bahréin reprime la disidencia chiíta mientras la guerra contra Irán pone a prueba la cohesión del reino [eng]

La represión corre el riesgo de reabrir viejas heridas en Bahréin, país de mayoría suní que, al igual que el vecino Irán, alberga a una numerosa comunidad chií que lleva mucho tiempo denunciando su marginación. Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, las autoridades han arrestado a más de 200 personas, la mayoría chiíes, simplemente por protestar. Se abren viejas heridas. Las protestas que exigían un gobierno electo sacudieron el archipiélago en 2011, en pleno apogeo de la Primavera Árabe que se extendieron por toda la región.