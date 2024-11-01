De Bacon Bridge a las Tortugas Ninja: los tres nombres más raros de pueblos de la Región de Murcia

Nombres inquietantes, el lugar donde se fabrican los belenes más apreciados en la Región de Murcia y un término sinónimo a alcantarillado. Esta es la historia de la toponimia de los tres nombres más singulares de municipios murcianos y cómo lo viven sus vecinos. Los Infiernos, entre El Limbo y El Purgatorio En 2015, Los Infiernos estuvo nominado en un concurso como candidato a pueblo con el nombre más inquietante de España junto a otros murcianos como Dolores, Bullas, Llano de Brujas o Nonduermas.
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He seguido buscando, y me encuentro con mas ...
- Puente Tocinos (Bacon Bridge)
- Infierno
- Limbo
- Purgatorio
- Alcantarilla
- Baños y Mendigo
- Javali
- Quita Pellejos
- Dolores (en Alicante)
- Llano de Brujas
- Torres de Cotillas
- Balsapintada
- Cabezo de Torres
- Gañuelas