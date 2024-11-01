De Bacon Bridge a las Tortugas Ninja: los tres nombres más raros de pueblos de la Región de Murcia

Nombres inquietantes, el lugar donde se fabrican los belenes más apreciados en la Región de Murcia y un término sinónimo a alcantarillado. Esta es la historia de la toponimia de los tres nombres más singulares de municipios murcianos y cómo lo viven sus vecinos. Los Infiernos, entre El Limbo y El Purgatorio En 2015, Los Infiernos estuvo nominado en un concurso como candidato a pueblo con el nombre más inquietante de España junto a otros murcianos como Dolores, Bullas, Llano de Brujas o Nonduermas.