AznarGonzález, una coalición de negacionistas del genocidio que comete Israel en Gaza

¿Por qué en Israel o en Estados Unidos, dos países donde mantengo contactos regulares, se habla, en organizaciones judías y no judías, con total franqueza del genocidio, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad que están cometiendo el gobierno israelí y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza abiertamente desde el 7 de octubre de 2023? Y, ¿por qué existe en España una coalición de políticos -el AznarGonzalato- que lanzan una cortina de humo sobre los hechos y que al Gobierno por hablar de una vez alto y claro?