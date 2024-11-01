edición general
AznarGonzález, una coalición de negacionistas del genocidio que comete Israel en Gaza

¿Por qué en Israel o en Estados Unidos, dos países donde mantengo contactos regulares, se habla, en organizaciones judías y no judías, con total franqueza del genocidio, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad que están cometiendo el gobierno israelí y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza abiertamente desde el 7 de octubre de 2023? Y, ¿por qué existe en España una coalición de políticos -el AznarGonzalato- que lanzan una cortina de humo sobre los hechos y que al Gobierno por hablar de una vez alto y claro?

#2 laruladelnorte
Gensanta del amor hermoso,que imagen más horripilante. :ffu:
9 K 125
sotillo #12 sotillo
#2 Asquerosa
3 K 40
#15 laruladelnorte
#12 A mi me dan noxo,que decimos en mi tierra.
0 K 10
#1 Leon_Bocanegra
Aznarito y Felipón!
6 K 74
sotillo #11 sotillo
#1 Que poco orgullo de socialista hay que tener para que te una algo a Aznar, menudo vendido
4 K 53
Nómada_sedentario #5 Nómada_sedentario
Entre estos y el emérito, vaya terna miserable que nos tocó padecer a finales del siglo pasado...
5 K 69
Libre_albedrío #17 Libre_albedrío
#5 Pasamos de un asesino dictador, a estos dos miserables delincuentes. Deberían de ser juzgados, pero ¿Quien los puede juzgar?. No hay jueces con la suficiente ética profesional.
1 K 20
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Colaboracionistas, el Dúo Sacapuntas pero en malvado.
3 K 52
#4 omega7767
los primeros 20 años de nuestra "democracia" llevada por tipejos
2 K 38
vviccio #8 vviccio
Los bienpagaos. Venden su alma al mejor postor en esas conferencias sin preguntas donde vomitan el ideal de sus pagadores.
2 K 32
A.more #9 A.more
youtu.be/n08gzvSIIKc?si=BKu1SPyQQ_SSbtSe
Explica bien lo de felipe.
Se llama el perro traidor
2 K 32
Asimismov #13 Asimismov
#9 ¡Qué chulo!
0 K 12
#22 laruladelnorte
#9 Que arte tienen los gaditanos te dicen verdades como puños y te las sueltan cantando¡viva Cadiz!
0 K 10
efectogamonal #18 efectogamonal
Tal para cual {0x1f525}  media
1 K 27
#7 Albarkas
Gentuza sin escrúpulos. Vendidos al mejor postor.
1 K 26
Cantro #16 Cantro
Váyase, señor González. Y llévese también a su siniestro amigo
1 K 20
Veelicus #6 Veelicus
De esos polvos estos lodos
0 K 15
Dene #19 Dene
Hombre blanco hablar con lengua de serpiente
0 K 13
#14 soberao *
Esto es lo que pasa cuando la justicia no hace su trabajo y así tenemos a estos dos parásitos nazis entre gente honrada y trabajadora.
Ni Aznar volvió a su trabajo de Inspector de hacienda cuando "dejó" la política, ni González volvió nunca a usar chaqueta de pana, pero aquí los tenemos haciendo lo que han hecho siempre: comerle los guevos por detrás al genocida sionista como si esto fuera ser buen español y patriota.
0 K 13
colipan #10 colipan
2 me gusta la fruta de cuidado, a ver si se mueren de una vez, el mundo será mejor
0 K 12
par #20 par
Que verguenza ajena (por decir lo minimo que se puede decir)
0 K 7
#21 mariopg
a estos dos hijos de puta se alternaba el poder
0 K 7

