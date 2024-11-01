AznarGonzález, una coalición de negacionistas del genocidio que comete Israel en Gaza

¿Por qué en Israel o en Estados Unidos, dos países donde mantengo contactos regulares, se habla, en organizaciones judías y no judías, con total franqueza del genocidio, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad que están cometiendo el gobierno israelí y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza abiertamente desde el 7 de octubre de 2023? Y, ¿por qué existe en España una coalición de políticos -el AznarGonzalato- que lanzan una cortina de humo sobre los hechos y que al Gobierno por hablar de una vez alto y claro?
| etiquetas: aznar , felipe gonzález , genocidio , gaza
Explica bien lo de felipe.
Se llama el perro traidor
Ni Aznar volvió a su trabajo de Inspector de hacienda cuando "dejó" la política, ni González volvió nunca a usar chaqueta de pana, pero aquí los tenemos haciendo lo que han hecho siempre: comerle los guevos por detrás al genocida sionista como si esto fuera ser buen español y patriota.