Aznar pide a Feijóo que no cause "frustración" con una moción de censura fallida: "Si no hay materiales habrá que esperar a las elecciones"
El expresidente carga contra Vox ante el líder del PP, habla del "retraso intelectual de la izquierda" y repite: "Que el que pueda hacer, lo haga"
|
etiquetas
:
aznar
,
feijóo
,
frustración
,
moción de censura
,
elecciones
5 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#2
DonaldBlake
Feijóo no propone una moción de censura porque no quiere.
4
K
57
#4
Andreham
¿De verdad ha vuelto a soltar la frase "Ejecutar Orden 66"?
Osea, ya sé que no tienen vergüenza ninguna, pero no me creo que los padefos no escuchen esa frase dos veces y no junten dos y dos.
1
K
18
#1
Pertinax
*
¿Nadie pudo hacer?
0
K
12
#3
rafeame
*
¿Como? ¿Retr...? ¡Jajajajaja!
0
K
7
#5
z1018
Los del retraso cognitivo hablando de retraso intelectual de alguien.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
