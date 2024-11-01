edición general
Aznar pide a Feijóo que no cause "frustración" con una moción de censura fallida: "Si no hay materiales habrá que esperar a las elecciones"

El expresidente carga contra Vox ante el líder del PP, habla del "retraso intelectual de la izquierda" y repite: "Que el que pueda hacer, lo haga"

#2 DonaldBlake
Feijóo no propone una moción de censura porque no quiere.
#4 Andreham
¿De verdad ha vuelto a soltar la frase "Ejecutar Orden 66"?

Osea, ya sé que no tienen vergüenza ninguna, pero no me creo que los padefos no escuchen esa frase dos veces y no junten dos y dos.
#1 Pertinax
¿Nadie pudo hacer? :roll:
#3 rafeame
¿Como? ¿Retr...? ¡Jajajajaja!
#5 z1018
Los del retraso cognitivo hablando de retraso intelectual de alguien.
