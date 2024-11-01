edición general
Aznar Jr. insiste en la especulación inmobiliaria de la mano de ricos catalanes

El vástago del expresidente del Gobierno, José María Aznar, y la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, no es nuevo en lo que a especular con la vivienda y desahuciar a familias se refiere. Junior demostró su capacidad para defender los intereses de los fondos buitre al retornar de su periplo por Estados Unidos, cuando se asoció con Cerberus, uno de los fondos más descarnados y que más familias ha dejado en la calle. Desempeño que también pudo aprender en casa, pues su padre trabajo para varios fondos de este estilo

3 comentarios
imagosg
Es la familia que más daño ha hecho al país , sin ninguna duda .
luckyy
#1 es un chico muy preparado que seguro que habla hasta catalán que aprendió con su padre en la intimidad
maoma
¿en qué momento aceptamos que política sea una casta parásita?
