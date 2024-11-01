Aznar Jr. insiste en la especulación inmobiliaria de la mano de ricos catalanes

El vástago del expresidente del Gobierno, José María Aznar, y la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, no es nuevo en lo que a especular con la vivienda y desahuciar a familias se refiere. Junior demostró su capacidad para defender los intereses de los fondos buitre al retornar de su periplo por Estados Unidos, cuando se asoció con Cerberus, uno de los fondos más descarnados y que más familias ha dejado en la calle. Desempeño que también pudo aprender en casa, pues su padre trabajo para varios fondos de este estilo